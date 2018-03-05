Агентство по развитию имущественного комплекса (АРИК) возглавил Петр Козин

В Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга (ГБУ «АРИК») назначен новый директор — Петр Козин, сообщает 5 марта пресс-служба городского комитета имущественных отношений.

Ранее 27 февраля «Фонтанка» сообщала, что прежний глава агентства Алексей Понедельников покинет свой пост.

ГБУ «АРИК» является специальным учреждением для обеспечения сохранности и надлежащего состояния, а также подготовки и последующего вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия. Напомним, в ноябре 2017 года АРИК было назначено оператором Кузнечного рынка. Сейчас за АРИК закреплено также здание на Гагаринской улице, которое ранее занимал Европейский университет. Учреждение управляет ими до последующей передачи новым пользователям. Готовится еще ряд городских объектов для передачи агентству, отмечают в Смольном.

Козин Петр Петрович родился в 1984 году в Ленинграде. Работал в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, затем в КУГИ, занимал руководящие должности в структурных подразделениях КУГИ.

С апреля по июль 2015 года – начальник Информационно-аналитического управления КИО. С 2015 года по март 2018 года – заместитель начальника ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России.