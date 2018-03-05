Сразу три банка аккредитовали жилые комплексы 2 очереди 2 этапа ЖК «Ясно.Янино»
Дома второй очереди второго этапа ЖК «Ясно.Янино», возводимые компанией «КВС» во Всеволожском районе Ленинградской области, аккредитованы ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Для выгодной покупки жилья банки-партнеры предлагают различные ипотечные программы. Продажа квартир ведется в строгом соответствии с требованиями 214-ФЗ, гарантирующего соблюдение прав и интересов участников долевого строительства.
Квартиры от компании «КВС» в ЖК «Ясно.Янино» – хорошее вложение денежных средств в Ваше комфортное будущее. Благоприятный для жизни микрорайон Янино активно развивается, дома возводятся по принципам современной и востребованной у клиентов урбанистики – загородная гармоничная локация, вся необходимая социальная инфраструктура – в шаговой доступности, удобное транспортное сообщение. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой по уникальному дизайн-проекту.
За консультациями по выбору квартиры и ипотечным программам, пожалуйста, обращайтесь в Отдел продаж ГК «КВС» по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).
ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.
ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.
ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС – Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)