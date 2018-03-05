Банк России: Возможны перебои в работе сайта

Еще
16:16 05.03.2018
Пришлите свою новость!
16:15
Министр обороны Финляндии раскритиковал планы по сокращению военного бюджета
16:06
Сборная Англии к ЧМ-2018 потребовала обнести ее базу в Петербурге шестиметровым забором
15:58
Мэр Москвы Собянин тоже извинился перед Собчак за стакан воды
15:52
За возврат НДС с продажи древесины к приговору мехового барона в Петербурге добавили три месяца
15:48
Путин поблагодарил ФСБ за то, что сохранили тайну новейшего оружия России
15:32
Захарова: Украинцы посадят свои власти на кол
15:28
Путин призвал силовиков наступать на террористов за рубежом
15:21
«Курортную» недвижимость в Петербурге можно приобрести за 1,5 млн рублей
15:10
Петербургских фанатов бесплатно отправят на родину шведского режиссера Бергмана
15:08
На Шафировском бородач бесплатно заправился на 8 тысяч рублей
15:04
Делегация «Родины» во главе с депутатом Журавлевым попала под обстрел на Донбассе
14:59
Суд в 25 раз сократил выплату националисту Малюгину по делу о подготовке к теракту
14:50
Навальный стал третьим для Насти Рыбки и Алекса Лесли
14:43
ЕС продлил санкции против Януковича и его министров
14:32
Режиссёр из полиции нашёл свою машину без помощи полиции
14:26
Финалистка конкурса «Миссис Россия» попалась на торговле людьми
14:15
Болельщик «Зенита» оштрафован и отлучен от футбола за стробоскоп, брошенный во вратаря «Амкара»
14:10
Саакашвили призвал сторонников вернуть власть в Грузии: Такой безнадежности не было даже во времена Шеварднадзе
14:03
АИЖК переименовалось в ДОМ.РФ
13:57
Клименко: Россия технически готова к отключению от мировой Сети
13:52
Назарбаев в 10 раз снизит налоги для бедных казахстанцев
13:30
Стало известно, кто в Ленобласти получает больше, чем в администрации президента
13:26
Рособрнадзор запретил принимать студентов в петербургский вуз, в котором все неладно с 2013 года
13:18
"Нафтогаз" требует у "Газпрома" компенсировать 34% переплаты за экстренную закупку газа у Европы
13:08
Прокуратура решила, что петербургская школьница отравилась сигаретой по вине школьного охранника
13:06
Агентство по развитию имущественного комплекса (АРИК) возглавил Петр Козин
13:02
Тизер «Карточного домика» без Кевина Спейси показал расстановку сил
13:00
Финский банк предрек кризис в США в 2020 году
12:52
Банк России: Возможны перебои в работе сайта
12:42
На ЗСД 20-летнюю «Субару» разогнали до 240 км/час
12:28
Экс-начальник отдела Северо-Западного МЧС избежал тюрьмы за взятку в 12,8 млн
12:20
В детсаду из-за неисправной бактерицидной лампы 8 детей получили микроожоги глаз
12:15
Назначен новый заместитель председателя КИО Петербурга
12:12
Иск Дерипаски к Насте Рыбке рассмотрят через три недели
12:06
Минстрой России поддержал создание парка на Смоленке вместо апарт-отелей
12:05
«Ночлежка» собирает подарки на 8 Марта
11:59
За февраль с улиц Петербурга вывезли 120 тысяч грузовиков снега
11:55
"Выборгскую" открыли для пассажиров
11:52
Всеволожский район стал лидером спроса на зимнем вторичном рынке
11:44
В России появилась награда "За наставничество"
11:39
На Политехнической пробка из-за ДТП с 6-7 автомобилями
11:30
Ракетчики ЗВО отстрелялись новым "Искандером"
11:26
Китай увеличивает расходы на оборонку на 23 млрд долларов
11:15
«Выборгская» закрыта на проверку
11:07
На Мебельной женщину одна машина сбила, а другая переехала
11:06
Арестован участок, отданный властями Всеволожска со скидкой в 632 миллиона
11:03
Дом на Ремесленной, 5, не расселят в мае
10:55
Игрушки пришли на помощь тяжелобольным детям и взрослым
10:51
На оформление финской визы уйдёт до 12 дней
10:47
Петербургская таможня спасла горожан от запретных плодов из Польши и Украины
10:43
Албин: Гарюгин должен доказать свою невиновность
10:29
К 8 марта петербургские красавицы сделают подарок пациентам больниц
10:25
Спикер Мосгордумы отрицает, что напавший на Собчак работает в горпарламенте. Но извинился
10:19
Москва в снегу: за выходные выпала почти половина месячной нормы
09:54
Губернатор Дрозденко защищает право замов убиваться
09:46
Страсбургский суд принял жалобу Навального по иску бывшего чиновника кремлевской администрации
09:38
Месть IT-отделу довела петербуржца до скамьи подсудимых
09:24
В Петербурге Volvo после погони опрокинулась, «выронив» двигатель и человека
09:18
В строгой «Яблоневке» ФСИН услышала призывы к террору
09:08
Кадыров поднял штангу 18 раз в честь выборов и передал эстафету Полтавченко
08:48
В Германии предложили сделать гимн страны "гендерно нейтральным"
08:41
Мертвого младенца в коробке из-под обуви нашли на юго-западе Петербурга
08:31
Украина начала закупать газ в Европе — в 4 раза дороже, чем у «Газпрома»
08:22
Три лошади угорели при пожаре в конюшне на Заповедной
08:11
Чиновникам оплатят обучение в России и за границей
08:03
«Оскар»-2018: «Форма воды», «Три билборда» и другие победители
07:07
Москвич поставил в театре Ленсовета спектакль по «Казакам»
05:37
«Нелюбовь» Звягинцева осталась без «Оскара»
01:17
«Ельцин центр» покажет петербуржцам спектакли о колымских лагерях и чеченской войне
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
05.03.2018 12:52

Банк России: Возможны перебои в работе сайта

В работе сайта ЦБ возможны кратковременные перебои в связи с техническими работами, говорится в сообщении регулятора.

«В связи с проведением технических работ 5 марта 2018 года возможны кратковременные перебои в работе официального сайта Банка России. Приносим извинения за возможные неудобства», — отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что мегарегулятор ранее предупреждал о возможных перебоях в работе портала 3 и 4 марта, также в связи с техническими работами на площадке.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «КВС»
05.03.2018 12:54

Сразу три банка аккредитовали жилые комплексы 2 очереди 2 этапа ЖК «Ясно.Янино»

Дома второй очереди второго этапа ЖК «Ясно.Янино», возводимые компанией «КВС» во Всеволожском районе Ленинградской области, аккредитованы ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Группа компаний «ЦДС»
28.02.2018 12:45

ЖК «Московский» Группы ЦДС аккредитован еще одним банком

Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов Группы ЦДС, включив в программу ипотечного кредитования жилой квартал ЦДС «Московский» – корпуса 1 и 2
ГК «КВС»
27.02.2018 17:28

ГК «КВС» 3 марта приглашает на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»

Мероприятие состоится 3 марта с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Назарбаев в 10 раз снизит налоги для бедных казахстанцев
Банк России: Возможны перебои в работе сайта
В Минкомсвязи придумали, как обложить доходы майнеров налогом
Правительство РФ решило подзаработать на сигаретах и алкоголе
В Петербурге суд отменил запрет на распространение информации о биткоинах
Доллар упал до минимумов 2015 года
Минфин отчитался о доходности российских активов
Суд отказался считать криптовалюту платежным средством
S&P повысило рейтинг России до инвестиционного
Международные резервы России за неделю выросли на $ 6,6 млрд
В банк - после скана сетчатки глаза
Это еще болтики. Банки ужесточают контроль за клиентами
Кому достанутся миллиарды «Открытия»
Николай Цехомский: В нашей новой стратегии нет спортивных сооружений
Экономическое штормовое предупреждение
«Кремлёвский список» обесценит рубль не сегодня
Таможня заглянула в чемоданчик
Электронным кошелькам дадут ФИО
Деньги внутри соцсетей - уже не дурной TON
Нефть по 100, а евро по 45
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Ракетчики ЗВО отстрелялись новым "Искандером"

Москва в снегу: за выходные выпала почти половина месячной нормы

Гол Дацюка в овертайме принес СКА первую победу в плей-офф

Новости компаний
ГК «КВС»
05.03.2018 12:54
Сразу три банка аккредитовали жилые комплексы 2 очереди 2 этапа ЖК «Ясно.Янино»
Дома второй очереди второго этапа ЖК «Ясно.Янино», возводимые компанией «КВС» во Всеволожском районе Ленинградской области, аккредитованы ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Группа компаний «ЦДС»
28.02.2018 12:45
ЖК «Московский» Группы ЦДС аккредитован еще одним банком
Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов Группы ЦДС, включив в программу ипотечного кредитования жилой квартал ЦДС «Московский» – корпуса 1 и 2
ГК «КВС»
27.02.2018 17:28
ГК «КВС» 3 марта приглашает на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»
Мероприятие состоится 3 марта с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
ПАО «Группа ЛСР»
21.02.2018 12:49
«Группа ЛСР» предлагает кредит по «Военной ипотеке»
«Группа ЛСР» начала работать с новым партнером по программе «Военная ипотека» – банком «ЗЕНИТ», который предлагает специальные условия для военнослужащих при оформлении кредита
20.02.2018 16:42
Банк «Санкт-Петербург» привлечет к кредитованию искусственный интеллект
Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
Компания «Л1»
20.02.2018 13:20
Компания Л1: запуск новой ипотечной программы
Компания Л1 и Сбербанк запустили программу субсидированной ипотеки по жилому комплексу «Маршал». При оформлении кредита на срок от года до 7 лет ставка составит 7,5% годовых, при увеличении срока до 12 лет она вырастет до 8%
LEGENDA Intelligent Development
14.02.2018 16:21
Еще один банк аккредитовал вторую очередь «LEGENDA Комендантского»
Квартиры во второй очереди smart-квартала «LEGENDA Комендантского» можно купить по ипотечной программе АО «Газпромбанк».
pixabay.com
14.02.2018 14:55
Юридическая фирма «Клифф» расскажет об амнистии капитала
27 февраля Юридическая фирма «Клифф» организует специальный бизнес-завтрак, посвященный вопросам принятия закона об амнистии капитала 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.02.2018 16:27
Банк “Санкт-Петербург» признан региональным лидером по ипотеке
На прошедшем 6-7 февраля 4-м Российском ипотечном конгрессе были подведены итоги Высшей ипотечной лиги 2017. В номинации «Региональный лидер» победил Банк «Санкт-Петербург» как сильнейший из участников рынка, чей бизнес сконцентрирован в одном регионе. В 2017 году банк выдал 11326 ипотечных кредитов на сумму почти 25 млрд рублей. Основной объем пришелся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область - 92%.
ГК «КВС»
13.02.2018 11:25
Компания «КВС» прошла первый этап сдачи 1 очереди ЖК «Ясно.Янино»
Семь корпусов первой очереди ЖК «Ясно.Янино» в одноименном поселке Ленобласти получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Этот документ необходим для ввода в эксплуатацию
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.