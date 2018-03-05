Банк России: Возможны перебои в работе сайта

В работе сайта ЦБ возможны кратковременные перебои в связи с техническими работами, говорится в сообщении регулятора.

«В связи с проведением технических работ 5 марта 2018 года возможны кратковременные перебои в работе официального сайта Банка России. Приносим извинения за возможные неудобства», — отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что мегарегулятор ранее предупреждал о возможных перебоях в работе портала 3 и 4 марта, также в связи с техническими работами на площадке.