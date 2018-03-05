Экс-начальник отдела Северо-Западного МЧС избежал тюрьмы за взятку в 12,8 млн

В Петербурге условно наказан бывший сотрудник Северо-Западного регионального центра МЧС России, недешево продавший свои услуги. Четырехлетнее ожидание приговора в СИЗО искупило злоупотребление полномочиями и 50-миллионный ущерб казне.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Руслан Гареев признан виновным в получении особо крупной взятки за покровительство коммерческой компании «Лапин Энтерпрайз». В конце 2009 года фирма заключила контракт на строительство и реконструкцию Учебно-тренировочного комплекса Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда для подготовки спасателей МЧС России. На счета организации по госконтракту были перечислены 213,4 млн рублей.

Установлено, что справки о стоимости выполненных работ подписывал Гареев, трудившийся тогда в должности начальника отдела капитального строительства и эксплуатации основных фондов СЗРЦ МЧС. Благодаря его попустительству коммерсант получил на 50 млн больше, а сам Гареев запросил 6-процентный откат от стоимости всего контракта. Больше 12,8 млн рублей он получил и «распорядился по своему усмотрению». К слову, он же был ответственен за проведение несостоявшихся торгов на строительство вертодрома МЧС на Ржевке.

За сотрудником МЧС пришли в июле 2013 года. Тогда необоснованные выплаты квалифицировали как злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ). Изначально «повлекшие тяжкие последствия» по 3-й части в суде по ходатайству прокурора смягчили до «существенных нарушений интересов» по 1-й части и сочли, что срок давности за это преступление истек. Давность уберегла Гареева и от гражданского иска на 50 млн.

Экс-сотрудник МЧС ждал приговора в следственном изоляторе и в непризнании вины был упорен. Проведенные под стражей четыре года среди прочего обеспечили ему наказание за взятку, не связанное с изоляцией от общества. Гареева приговорили к 4 годам условно с трехлетним испытательным сроком.