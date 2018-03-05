Назначен новый заместитель председателя КИО Петербурга

Заместителем председателя городского комитета имущественных отношений (КИО) назначен Александр Якушев, сообщили 5 марта в пресс-службе ведомства.

В КИО Якушев будет курировать весьма «горячие» вопросы – управление городскими объектами нежилого фонда и земельными участками, а также деятельность подведомственного КИО учреждения – СПб ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса» (АРИК).

Справка:

Александр Якушев родился 4 ноября 1975 в Ленинграде. В 2002 году окончил Высшую административную школу при Администрации Санкт-Петербурга по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 1993 по 2004 год – работа в различных коммерческих структурах; с 2004 по 2005 год – работа в ГУП «Стадион им. С.М.Кирова», занимал различные должности, в том числе руководящие. С 2005 по 2006 год – заместитель генерального директора ООО «Дом физической культуры «Петроградец»; с 2006 по 2007 год – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Стадион им. С.М.Кирова».

В 2007-2008 годах работал в комитете по физической культуре, в 2008-2010 годах – в комитете по строительству. Затем занимал руководящие должности в институте «Атомэнергопроект». В 2013-2014 годах работал в ГБУ «Управление инвестиций». В 2014-2015 годах – советник вице-губернатора Марата Оганесяна, в 2015-2016 годах – советник вице-губернатора Игоря Албина. С сентября 2016 года по март 2018 года – советник губернатора Георгия Полтавченко.