Иск Дерипаски к Насте Рыбке рассмотрят через три недели

Иск миллиардера Олега Дерипаски к Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич) и секс-гуру Алексу Лесли (Александру Кириллову ) начнут рассматривать 27 марта.

Как сообщает 5 марта портал RNS, обращение бизнесмена изучает Усть-Лабинский суд, по месту регистрации олигарха.

Напомним, что секс-скандал, получивший в народе название «рыбка-гейт» по псевдониму главной героини, начался с публикации расследования Фонда борьбы в коррупцией Алексея Навального. ФБК обратил внимание общественности на видеоролики и фото из Инстаграма «девушки с пониженной социальной ответственностью», в которых фигурировали бизнесмен Олег Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько. В ответ миллиардер подал иск в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края в отношении Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова, попросив рассматривать дело в закрытом режиме. Суд уже внес в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, в которых раскрываются подробности частной жизни Дерипаски. В настоящее время Рыбка и Лесли томятся в тайской тюрьме за нелегальное предпринимательство и оскорбление всего Таиланда.