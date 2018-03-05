Минстрой России поддержал создание парка на Смоленке вместо апарт-отелей

В устье Смоленки создался дефицит мест массового отдыха и зеленых насаждений, а новых жилых проектов, наоборот, слишком много, заявили в Минстрое России в ответ на письмо инициативной группы петербуржцев «Парк на Смоленке».

Как сообщают активисты 5 марта, они спросили у министерства мнения по поводу строительства двух апарт-отелей в устье реки. Напомним, участки под строительство «башен на Смоленке» были выделены компании «Плаза Лотус Групп» Михаила Зингаревича в 2016 году. Право аренды двух симметричных участков площадью по 1,1 га оформлено на ООО «Новые территории девелопмент».

«Место предполагаемого строительства гостинично-офисного комплекса находится в сложных и стесненных условиях, а также в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Смоленки», – говорится в ответе Минстроя от 14 февраля.

«Минстрой России просит поддержать обращение инициативной группы жителей «Парк на Смоленке» и предлагает рассмотреть возможность обращения к инвесторам ООО «Новые территории девелопмент» с предложением о целесообразности строительства на указанных земельных участках гостинично-офисного комплекса», – добавляют в ведомстве.