За февраль с улиц Петербурга вывезли 120 тысяч грузовиков снега

Комитет по благоустройству Петербурга 5 марта отчитался о рекордных темпах вывоза снега с улиц города. Как сообщает пресс-служба ведомства, только за минувшую неделю, с 26 февраля по 4 марта, вывезли 180 тысяч кубометров снега.

Общая цифра с начала календарной зимы — 2,12 млн кубометров. Из них более половины — 1,23 млн кубометров — вывезено в феврале. Если перевести этот объем в самосвалы, то получится около 120 тысяч кузовов (или более 4 тысяч ежедневно).

В комитете подчеркивают, что за минувший месяц техника дорожных предприятий отработала 50 тысяч смен.

Сегодня на улицах Петербурга трудятся 671 спецмашина и 1025 дворников.

Напомним, что этой зимой бывали дни, когда из города приходилось вывозить свыше 5 тысяч грузовиков снега в день. С аномальным количеством осадков в эти дни столкнулась и российская столица.

В феврале 2017 года рекордов, подобных нынешним, в Петербурге поставлено не было – дорожные предприятия убрали с улиц города всего 200 тысяч кубометров снега, совершив 33 тысячи смен.