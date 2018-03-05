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05.03.2018 10:00

Купить апартаменты стало проще

За последние 5 лет апарт-отели стали заметной частью рынка недвижимости Петербурга. Доля апартаментов составляет уже около 8% городских новостроек, и спрос на них с каждым годом увеличивается.
Купить апартаменты стало проще
Группа компаний «Пионер»

В отличие от всех других категорий недвижимости, апартаменты позволяют не только сохранить, но и приумножить вложения. Приобрести апартаменты можно по той же схеме, что и жилье – получив в банке ипотечный кредит. При этом стоят апартаменты дешевле квартир – разница может доходить до 20%, а сдавать их в аренду легче и выгоднее. Особенно, если это апартаменты с гостиничным сервисом. Подобный актив может принести собственнику 10-12% годовых без учета капитализации объекта. Такую доходность показывают, к примеру, апарт-отели сети YE’S.

Если еще недавно ипотечных программ на апартаменты было не так много, то сегодня условия по кредитам на апартаменты практически не отличаются от тех, которые действуют при покупке традиционных квартир. 

Подробнее об условиях ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте http://spb.yesapart.ru/buy/ipoteka

«Ипотека на апартаменты пользуется у петербуржцев популярностью. С осени 2016 года мы фиксируем постоянный рост интереса клиентов к этому способу инвестировать средства, при этом основная доля ипотечных сделок такого рода приходится на диапазон от 2,5 млн до 3,5 млн рублей,» – говорит Маргарита Кирикова, управляющий директор по ипотеке розничного бизнеса ВТБ в Санкт-Петербурге. 

Группа компаний «Пионер»
Группа компаний «Пионер»

Заметная доля покупателей используют апартаменты, чтобы приумножить накопления. Схема проста: минимальный взнос вкупе с ипотечным кредитом позволяют стать владельцем «доходного» номера. Далее недвижимость передается управляющей компании, которая занимается ее обслуживанием и поиском арендаторов.

Ежемесячно собственник гарантировано получает на счет деньги за аренду, которых хватает на то, чтобы покрыть выплаты по кредиту. Интернет-банкинг позволяет настроить автоматические платежи, поэтому операции могут проводиться практически без участия собственника. Такая стратегия требует очень внимательного расчета. Но дает возможность с минимальными издержками приобрести жилье, к примеру, для детей или надежный источник дохода на перспективу. Сегодня с инвестиционными целями в среднем по рынку приобретается около 60% апартаментов, а в объектах сети YE’S – первом сетевом операторе на рынке арендного жилья в стране – около 90% номерного фонда.

Росту интереса к апартаментам в качестве инвестиционных вложений способствует повышение спроса на такую недвижимость среди арендаторов. По мнению экспертов, требования арендаторов к комфорту проживания постоянно повышаются, поэтому постепенно апартаменты будут вытеснять традиционные квартиры. Выигрывают апартаменты конкуренцию и с гостиницами при краткосрочной аренде. Проживание в апарт-отеле обходится дешевле при сравнимом уровне комфорта и обслуживания. Для коммерческих же компаний, арендующих жилье сотрудникам на время командировок, апарт-отель – фактически единственный возможный и доступный вариант для размещения персонала.

По статистике, интерес к аренде апартаментов в России растет на 9% в год. В Петербурге – одном из крупнейших деловых и туристических центров – рынок развивается активнее и дает ежегодный прирост на 12%. Спрос на аренду квартир, напротив, падает – ежегодно на 5%. «Купив апартаменты на стадии строительства собственник обеспечивает себе надежный источник дохода на многие годы вперед», – уверен Александр Погодин.

Илона Джинджолия, собственница апартаментов в сети апарт-отелей YE’S:

«Изначально я планировала купить недорогую квартиру рядом с метро на будущее для ребенка. Рассматривала район Мурино, но с точки зрения локации апарт-отель (апарт-отель YE’S на улице Хошимина – ред.) был более привлекательным вариантом. Апартаменты купила в ипотеку. Первый год их не эксплуатировала, а потом все же передала в управление. Я знала, что можно воспользоваться услугами управляющей компании, но было страшно. Ранее я сдавала квартиру, и мой опыт был негативным, проблем с арендаторами было много. Вот уже два года УК следит за моим номером, занимается поиском арендаторов и ежемесячно выплачивает арендную плату. Перечислений хватает, чтобы покрыть кредит и меня это полностью устраивает».

Подробнее об условиях приобретения апартаментов: spb.yesapart.ru или по телефону +7 (812) 429 56 00

ПАО «Банк ВТБ 24» лицензия Центрального банка №1623 от 15.10.2012г.

Справка о компании ГК "Пионер"

Апарт-отель YES на Социалистической -  застройщик ООО "Ленд Гранд", проектная декларация на сайте  http://spb.yesapart.ru/about/documents

Апарт-отель YES на Хошимина – застройщик ООО "Центр ипотечных кредитов", проектная декларация на сайте http://spb.yesapart.ru/about/documents

ЖК YE’S Residence – застройщик ООО «Инвестиционная девелоперская компания «Пионер», проектная декларация на сайте http://yesresidence.ru/

 

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