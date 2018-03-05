В России появилась награда "За наставничество"

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении знака отличия «За наставничество». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 5 марта.

«Знаком отличия ‘’За наставничество’’ награждаются лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет», — говорится в тексте указа главы государства.

В документе отмечается, что данный знак отличия носится на правой стороне груди и располагается после знака отличия «За благодеяние».