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05.03.2018 12:05

«Ночлежка» собирает подарки на 8 Марта

Благотворительная организация «Ночлежка» начала сбор подарков к 8 Марта для женщин, которые оказались в силу различных обстоятельств на улице.

Всего планируется собрать 100 подарочных комплектов из трёх полезных предметов: гигиеническая помада, перчатки и средства женской гигиены. Горожане могут присоединиться к акции и приносить подарки в приют «Ночлежки» на Боровую улицу 112Б (вход с Расстанной улицы, около дома 1). Подарки можно оставить дежурному в любой день недели с 9 до 22 часов. Сбор подарков будет проходить с 5 по 10 марта.

Подарочные наборы волонтёры «Ночлежки» раздадут женщинам 12 марта на стоянках «Ночного автобуса» и на приёме в консультационной службе. Непосредственно 8 марта жительницы приюта «Ночлежки» и посетительницы пунктов обогрева благотворительной организации получат подарки от одной из сетей гипермаркетов.

«Для нас 8 Марта – это возможность собрать полезные для наших подопечных женщин вещи. От гендерных праздников мы не в восторге, но это хороший повод, чтобы напомнить о бездомных людях и порадовать их. Ради справедливости поясню: на 23 Февраля мы не собирали подарки, потому что среди бездомных людей мужчин очень много – и собрать для всех них подарки с небольшим перерывом после большой новогодней акции было бы сложно», – рассказал Андрей Чапаев, координатор гуманитарных проектов благотворительной организации «Ночлежка».


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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