Ракетчики ЗВО отстрелялись новым "Искандером"

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области военнослужащие соединения ракетных войск Западного военного округа, проходящие переобучение в 60 учебном центре боевого применения ракетных войск, выполнили успешный учебно-боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 километров по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой степенью точностью. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на «отлично». Проведение учебно-боевого пуска стало завершающим этапом состоявшегося тактического учения в рамках прохождения переобучения военнослужащих ракетного соединения ЗВО на новые ОТРК «Искандер-М»", – говорится в сообщении военных.

После завершения учения военнослужащие приступят к погрузке новой техники на железнодорожные платформы и совершат марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации.

Напомним, что комплексы "Искандер" считают одним из компонентов асимметричного ответа РФ на развертывание глобальной системы ПРО США, прежде всего в Европе, а также размещении в странах Восточной Европы новых военных баз НАТО. О других возможностях ответа РФ на эти вызовы рассказал 1 марта Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию РФ, рассказав об образцах перспективного российского оружия стратегического назначения.