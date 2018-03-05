Ракетчики ЗВО отстрелялись новым "Искандером"
"Пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 километров по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой степенью точностью. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на «отлично». Проведение учебно-боевого пуска стало завершающим этапом состоявшегося тактического учения в рамках прохождения переобучения военнослужащих ракетного соединения ЗВО на новые ОТРК «Искандер-М»", – говорится в сообщении военных.
После завершения учения военнослужащие приступят к погрузке новой техники на железнодорожные платформы и совершат марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации.
Напомним, что комплексы "Искандер" считают одним из компонентов асимметричного ответа РФ на развертывание глобальной системы ПРО США, прежде всего в Европе, а также размещении в странах Восточной Европы новых военных баз НАТО. О других возможностях ответа РФ на эти вызовы рассказал 1 марта Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию РФ, рассказав об образцах перспективного российского оружия стратегического назначения.
Справка:
«Искандер-М» — оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения малоразмерных и площадных целей — ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи — на дальностях до 500 км.