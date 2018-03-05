Китай увеличивает расходы на оборонку на 23 млрд долларов

Китай увеличит военный бюджет на 23 млрд долларов в 2018 году.

Как сообщает 5 марта «Лента.ру», цифры приведены в докладе о работе правительства, обнародованном на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

В 2018 году расходы на оборону Поднебесной составят 1,11 триллиона юаней, или около 175 миллиардов долларов, что на 8,1% больше, чем в 2017 году. Тогда китайцы потратили на вооружение триллион юаней, или 152 млрд долларов.

Тем не менее международные наблюдатели уверены, что Китай скромничает — на самом деле его расходы на оборонку выше на 25-50 процентов.

Напомним, что КНР вторая после США держава с самым большим военным бюджетом в мире. Штаты в наступившем году планируют вложить в оборону 700 миллиардов долларов. Российский военный бюджет в 2018 году составит всего 46 миллиардов долларов. Тем не менее, как следует из ежегодного послания президента Федеральному собранию, Россия располагает новейшими образцами высокотехнологичного оружия, какого нет ни у одной другой страны мира.