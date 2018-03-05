Дом на Ремесленной, 5, не расселят в мае

Дом по адресу: Ремесленная улица, 5, в Петербурге, жителям которого мешает строительство Серного моста через Малую Неву, не будет расселен в мае. Информацию о 2019 годе в Смольном тоже не подтверждают.

Как заявил 5 марта вице-губернатор Игорь Албин в ходе объезда дорожных объектов к чемпионату мира – 2018, расселить дом в мае нереально. Необходимо провести технические исследования, получить юридическое обоснование для этого процесса и определить источники финансирования. При этом появившуюся в СМИ информацию о том, что расселение переносится на 2019 год, чиновник не подтвердил, отметив, что ее не могли подтвердить и в администрации Петроградского района.

Напомним, информация о возможном расселении проблемного адреса к маю появилась 16 февраля. После этого в прессе появились данные о том, что районная администрация запланировала переезд на будущий год.

Фото: Архив/Алепксей Управителев

Добавим, гендиректор компании-подрядчика «Пилон» Мевлуди Блиадзе заявил, что никаких технических повреждений, связанных со строительством Серного моста, у дома на Ремесленной нет.