Как согреться в холода

Какая печь без дров греет? А.Друзь: "ТеплЭко - эффект русской печи" эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома.

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. В общем, за то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. Нынче, хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы все же хоть иногда, но мечтаем не то, что о печах, о «буржуйках» хотя бы.

Что ж, мечты сбываются. Не «буржуйкой», а целой русской печью сегодня может обзавестись каждый, при этом займет новая печь всего около одного квадратного метра на стене, не потребует дров и вообще какого бы то ни было внимания, ее всего лишь нужно будет включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные характеристики кирпича русской печки и современные технологии, сделавшие его компактным и экономным.

Фото предоставила компания Теплэко

Мечты о тепле

Так получается, что батареи то греют, то не греют. И даже если в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь, так как отопительный сезон еще не начался. А еще, бывает, батареи засоряются… А еще падает давление в системе… А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг становится холодно. Послушав о причинах похолодания, мы достаём обогреватели, какие у кого есть: масляные, «ветерки», калориферы. Одни сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать детей. И лучше не вспоминайте, каких они требуют расходов: счет за электричество лучше оплачивать с закрытыми глазами.

Но «ТеплЭко» способен эти проблемы решить разом. Он представляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого песка. Теплэко можно использовать как отдельно, так и создавать отопительные системы, количество обогревателей зависит от площади. Один обогреватель устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена – несколько часов.

Фото предоставила компания Теплэко

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопасен (так как не нагревается более 98 градусов), и в четыре раза экономнее обычного чайника (даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт. при использовании терморегулятора). Номинальная мощность обогревателя 400 Вт. Размер обогревателя 600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.

Самостоятельный и надежный

Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он должен поддерживать в комнате, можно задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет работать, создавая атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта – когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы не трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража или офиса. Он пригодится там, где нет центрального теплоснабжения, или там где цены на паровое отопление заставляют потребителя задуматься о целесообразности жизни в холодном климате.

Фото предоставила компания Теплэко

Завод "ТеплЭко" является единственным производителем в России подобных энергосберегающих обогревателей из песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы можете в фирменном магазине, или заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя потребуется минимум сил и сноровки, три самореза и отвертка.

И пусть простота обогревателя не вызывает сомнений в его долговечности. Как известно, все гениальное устроено довольно просто. Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не ограничен.

Подробнее можно ознакомиться на сайте tepleko.ru, по тел. 89819745951, 88003330535 (бесплатный по России).