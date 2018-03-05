Петербургская таможня спасла горожан от запретных плодов из Польши и Украины

Петербургская таможня не дала горожанам раскупить почти три центнера санкционки, рапортует 5 марта пресс-служба ведомства. На одной из крупнейших плодовоовощных баз Северной столицы торговали запрещенными к ввозу в Россию фруктами из Польши и Украины.

Правонарушение пресечено сотрудниками таможни города на Неве совместно с представителями Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Хозяину товара грозит административное дело. Судьба 285 килограммов яблок и груш страшнее — их уничтожат. Способ казни не уточняется.

Напомним, что, как правило, санкционку ловят еще до того, как она доберется до прилавков. Даже если запретные плоды прикидываются чем-то благовидным.