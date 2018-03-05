Албин: Гарюгин должен доказать свою невиновность
Начальник петербургской подземки должен доказать свою невиновность. Так в ходе объезда дорожных объектов к чемпионату мира – 2018 вице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию об уголовном деле в отношении Владимира Гарюгина.
«Давайте помнить о презумпции невиновности, – сказал 5 марта Албин. — Каждый выполняет свою работу: мы строим объекты, правоохранительные органы ищут злоупотребления. Владимир Гарюгин должен доказать свою невиновность в порядке, установленном законодательством».
«Должен сказать, что он – профессионал высочайшего класса», – добавил чиновник.
Вопрос о том, собирается ли Смольный на этот раз признавать себя потерпевшей стороной, вице-губернатор делегировал имущественному блоку правительства.
Напомним, 2 марта стало известно о том, что главе «Петербургского метрополитена» Владимиру Гарюгину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Следствие вернулось к строительству станции «Адмиралтейская», за которое город мог переплатить 466 млн рублей. Топ-менеджер находится под подпиской о невыезде. Следствие ведет центральный аппарат Следственного комитета.
Справка:
Наше издание подробно писало об уголовном деле в отношении Владимира Гарюгина по статье 201 УК «Злоупотребление полномочиями». Его возбудили в 2015 году. Речь шла о строительстве станции метро «Адмиралтейская», которую сдали за 4 года до этого, а точнее — ее надземного вестибюля. Инвестором была компания «СоветниК», которая получала право надстроить торговый центр. По аналогичной схеме, в частности, финансировались и работы на станциях «Обводный канал» и «Звенигородская», где договор с городом заключала компания «Адамант». В случае с «Адмиралтейской» Контрольно-счетная палата установила, что расходы на строительство фундамента город почему-то взял на себя. Ущерб мог составить до 466 млн рублей; уже после начала проверки «СоветниК» перечислил в бюджет 270 млн рублей.
Были арестованы принадлежащие Гарюгину более 31 млн рублей, крупные суммы в иностранной валюте, 3 земельных участка в Ленинградской области, жилой дом и автомобиль. Тем не менее Смольный отказался признать себя потерпевшим в этом деле, а арбитражный суд подтвердил правоту метрополитена. В результате обвинение Гарюгину так и не предъявили, а дело в 2017 году прекратили. Однако, по словам собеседников «Фонтанки», уже осенью центральный аппарат Следственного комитета затребовал дело себе, а в ноябре отменил постановление о его прекращении. После этого в течение трех месяцев проводилась проверка материалов, которая закончилась предъявлением обвинения по 286-й статье УК.