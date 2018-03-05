Албин: Гарюгин должен доказать свою невиновность

Начальник петербургской подземки должен доказать свою невиновность. Так в ходе объезда дорожных объектов к чемпионату мира – 2018 вице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию об уголовном деле в отношении Владимира Гарюгина.

«Давайте помнить о презумпции невиновности, – сказал 5 марта Албин. — Каждый выполняет свою работу: мы строим объекты, правоохранительные органы ищут злоупотребления. Владимир Гарюгин должен доказать свою невиновность в порядке, установленном законодательством».

«Должен сказать, что он – профессионал высочайшего класса», – добавил чиновник.

Вопрос о том, собирается ли Смольный на этот раз признавать себя потерпевшей стороной, вице-губернатор делегировал имущественному блоку правительства.

Напомним, 2 марта стало известно о том, что главе «Петербургского метрополитена» Владимиру Гарюгину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Следствие вернулось к строительству станции «Адмиралтейская», за которое город мог переплатить 466 млн рублей. Топ-менеджер находится под подпиской о невыезде. Следствие ведет центральный аппарат Следственного комитета.