Игрушки пришли на помощь тяжелобольным детям и взрослым

В Петербурге стартовала совместная акция Благотворительного фонда «Наташа» и одного из интернет-магазинов деревянных игрушек – приобретая игрушки, вы окажете поддержку подопечным фонда: часть средств от продажи будет перечислена на лечение тяжелобольных детей и взрослых.

«Дерево – природный, экологически безопасный материал. Деревянные игрушки – традиционные игрушки многих поколений наших предков. В магазине вы сможете найти развивающие и обучающие игрушки (трафареты, пазлы, алфавиты), сборные модели (животные, динозавры), домики с мебелью и коляски – для девочек, заправочные станции и машинки-каталки – для мальчиков, а также многое другое. Игрушки можно раскрасить красками», – рассказали в фонде.

Более подробно об акции можно узнать на сайте фонда «Наташа».