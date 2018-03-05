Игрушки пришли на помощь тяжелобольным детям и взрослым
В Петербурге стартовала совместная акция Благотворительного фонда «Наташа» и одного из интернет-магазинов деревянных игрушек – приобретая игрушки, вы окажете поддержку подопечным фонда: часть средств от продажи будет перечислена на лечение тяжелобольных детей и взрослых.
«Дерево – природный, экологически безопасный материал. Деревянные игрушки – традиционные игрушки многих поколений наших предков. В магазине вы сможете найти развивающие и обучающие игрушки (трафареты, пазлы, алфавиты), сборные модели (животные, динозавры), домики с мебелью и коляски – для девочек, заправочные станции и машинки-каталки – для мальчиков, а также многое другое. Игрушки можно раскрасить красками», – рассказали в фонде.
Более подробно об акции можно узнать на сайте фонда «Наташа».
Справка:
Благотворительный фонд «Наташа» создан в 2007 году и является единственным в России фондом, оказывающим помощь людям с тяжёлым и редким заболеванием – лёгочной артериальной гипертензией. С 2011 года фонд – действующий член Европейской ассоциации ЛАГ.
За годы существования фондом оказана помощь более 150-ти пациентам в покупке дорогостоящих медикаментов, оплате лечения и операций в России, Европе, США и Индии. Для 25 пациентов была организована и оплачена операция по трансплантации лёгких и сердца.