Босую девушку нашли мертвой на снегу на Солидарности

Судмедэксперты выясняют причину смерти не по погоде одетой девушки, тело которой заметили под окнами дома в Невском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», полицию к высотке на проспекте Солидарности, 21/2 вызвали 4 марта, в без четверти девять. Внимание жителей привлекла непозволительно легко для морозного утра одетая девушка, которая лежала у второй парадной без движения. Прибывшие на место оперативники следов насилия ни на теле, ни рядом не увидели.

По предварительной информации, погибшая – 27-летняя жительница Колпино. Из какой квартиры она могла выйти в футболке, джинсах и носках, устанавливается.