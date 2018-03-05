Спикер Мосгордумы отрицает, что напавший на Собчак работает в горпарламенте. Но извинился

Спикер Московской городской думы Алексей Шапошников в ночь на 5 марта принес извинения кандидату в президенты Ксении Собчак за инцидент на дне рождения Михаила Горбачева. Слова покаяния парламентарий разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне Собчак, – написал политик. – Произошедшее сегодня – провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание».

Спикер подчеркнул, что напавший на Собчак Алан Дзуцев – стажёр Мосгордумы и не является ни штатным сотрудником аппарата парламента, ни помощником спикера.

«Тем не менее, я еще раз приношу свои извинения», – написал Шапошников.

Напомним, 4 марта Ксению Собчак облили водой на дне рождения Михаила Горбачева. Молодой человек облил ее водой с криком «Это вам за Жириновского» и толкнул на пол. Руководитель штаба Собчак поспешил сообщить, что нападавший — личный помощник спикера Мосгордумы. За несколько дней до этого, 28 февраля, во время дебатов на телеканале «Россия-1» Ксения Собчак не выдержала оскорблений в свой адрес со стороны Жириновского и вылила на него воду из стакана. Политик ответил нецензурной бранью.