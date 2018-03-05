Москва в снегу: за выходные выпала почти половина месячной нормы

За прошедшие выходные, 3 и 4 марта, в Москве выпало 40% месячной нормы осадков, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«По информации станции ВДНХ, только за воскресенье выпало 13 мм. В ночь на понедельник выпало еще 2 миллиметра осадков. Месячная норма — 34 мм», — рассказала она РБК.

Публикация от Денис Федорущенко (@lyuberden) Мар 4, 2018 в 12:23 PST

По данным центра «Фобос», за минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 12 мм осадков, что составляет 35% месячной нормы. «Это абсолютный рекорд по максимальному суточному количеству осадков для 4 марта за всю историю метеонаблюдений», — отмечают синоптики.

5 марта, согласно прогнозам центра, максимальная температура воздуха в столице составит от -6 до -8 градусов, в Подмосковье — от -5 до -10 градусов.