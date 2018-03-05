Москва в снегу: за выходные выпала почти половина месячной нормы
«По информации станции ВДНХ, только за воскресенье выпало 13 мм. В ночь на понедельник выпало еще 2 миллиметра осадков. Месячная норма — 34 мм», — рассказала она РБК.
По данным центра «Фобос», за минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 12 мм осадков, что составляет 35% месячной нормы. «Это абсолютный рекорд по максимальному суточному количеству осадков для 4 марта за всю историю метеонаблюдений», — отмечают синоптики.
Прошедшие сутки стали настоящим испытанием для коммунальщиков. Более одного миллиона кубометров снега вывезено с московских улиц. За 22 часа выпала около половина мартовской нормы осадков — 16 сантиметров снега. Службы городского хозяйства справились: на улицах города не было заторов автомобильного транспорта, тротуары были почищены. В круглосуточном режиме работают около 11 тысяч единиц различной снегоуборочной, снеговывозящей техники, около 30 тысяч человек. #Москва #снег #коммунальныеслужбы
5 марта, согласно прогнозам центра, максимальная температура воздуха в столице составит от -6 до -8 градусов, в Подмосковье — от -5 до -10 градусов.