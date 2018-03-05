Страсбургский суд принял жалобу Навального по иску бывшего чиновника кремлевской администрации

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу Алексея Навального на решение Люблинского суда Москвы по иску главы Фонда развития гражданского общества, бывшего начальника управления внутренней политики президента Константина Костина.

Об этом пишут 5 марта «Ведомости» со ссылкой на юриста «Международной Агоры» Дамира Гайнутдинова, представляющего Навального в ЕСПЧ.

Костин подал в Люблинский суд иск о защите чести и достоинства после того, как Навальный в своем блоге в сентябре 2013 года назвал его «аферистом», а возглавляемый им фонд — «специализирующимся на всякой чернухе, подделках, фальсификациях».

В феврале 2014 года суд удовлетворил иск Костина, обязав Навального выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей. Мосгорсуд решение подтвердил и увеличил компенсацию до полумиллиона рублей.

Навальный с решением российских судов не согласен. Он утверждает, что речь идет о публичной полемике, в которой лишь высказывал свое мнение, а суды не увидели различия между утверждениями о фактах и оценочными суждениями.

«Теперь ЕСПЧ интересуется у российских властей, не нарушило ли это решение право заявителя на свободу слова. ЕСПЧ также хочет знать, учитывали ли национальные суды контекст, в котором были сделаны эти заявления, и насколько оправданным было пятикратное увеличение суммы компенсации», – пишут «Ведомости».

Алексей Навальный ранее неоднократно обращался в ЕСПЧ. В частности, он обжаловал в Европейском суде по правам человека приговор по делу «Кировлеса», вынесенный в 2013 году. ЕСПЧ счел, что Навальный и второй фигурант дела «Кировлеса» — Петр Офицеров — были осуждены за действия, которые нельзя отличить от обычного ведения бизнеса. Приговор был отменен, дело направлено на новое рассмотрение.

В феврале 2017 года Навальный и Офицеров были вновь признаны российским судом виновными и приговорены к условным срокам. Вступивший в силу приговор по делу «Кировлеса» стал причиной, по которой ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты. Повторный приговор и отказ в регистрации кандидатом в президенты политик также обжаловал в ЕСПЧ.