Месть IT-отделу довела петербуржца до скамьи подсудимых

Бывшего работника турфирмы будут судить в Петербурге. Его обвинили в уничтожении базы данных доступа сотрудников компании в офис.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, дело возбуждено по редкой 272-й статье Уголовного кодекса: «Неправомерный доступ к охраняемой законом информации из корыстной заинтересованности». А в основу его легли события, которые произошли 14 февраля 2017 года. Несмотря на то, что это День всех влюбленных, носили они неромантический характер: по версии следствия, уволенный из туристической компании мужчина через свой ПК вошел на сервер юрлица и уничтожил базу данных доступа сотрудников компании в офисное помещение.

«Мотивом злоумышленника послужили неприязненные отношения с непосредственным руководителем IT-отдела»,- отметили в главке.

Дело рассмотрит Октябрьский районный суд города. Колония мужчине не грозит, однако принудительные и исправительные работы — вполне.