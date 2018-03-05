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05.03.2018 09:24

В Петербурге Volvo после погони опрокинулась, «выронив» двигатель и человека

Серьёзное ДТП произошло в ночь на 5 марта на проспекте Народного Ополчения, 241, в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, Volvo XC90 врезалась в дерево и перевернулась. Водитель был госпитализирован с тяжёлыми травмами. По факту ДТП проводится проверка.

По словам очевидцев, аварии предшествовала погоня: за «Вольво» гнались две машины правоохранительных органов. Иномарка, как говорят, опрокинулась после удара о дерево и уже на крыше отъехала в грузовик. Двигатель вырвало, он горел в нескольких метрах от машины. Водителя выбросило через лобовое стекло. 

Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор одного из очевидцев. 

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга». 

 


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23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
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