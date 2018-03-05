В Петербурге Volvo после погони опрокинулась, «выронив» двигатель и человека

Серьёзное ДТП произошло в ночь на 5 марта на проспекте Народного Ополчения, 241, в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, Volvo XC90 врезалась в дерево и перевернулась. Водитель был госпитализирован с тяжёлыми травмами. По факту ДТП проводится проверка.

По словам очевидцев, аварии предшествовала погоня: за «Вольво» гнались две машины правоохранительных органов. Иномарка, как говорят, опрокинулась после удара о дерево и уже на крыше отъехала в грузовик. Двигатель вырвало, он горел в нескольких метрах от машины. Водителя выбросило через лобовое стекло.

Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор одного из очевидцев.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».