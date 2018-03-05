В строгой «Яблоневке» ФСИН услышала призывы к террору

Следствие ФСБ задержало, а суд Невского района арестовал гражданина Узбекистана. Его обвиняют в публичных призывах и оправдании терроризма. Уникальность ситуации состоит в том, что агитация шла в колонии №7, что на улице Латышских Стрелков. «Фонтанка» узнала, что в последний год изоляции иностранца из Азии оперативники регионального ФСИН документировали его речи.

По информации нашего издания, в конце прошлой неделе Невский суд удовлетворил ходатайство Следственной службы УФСБ по Петербургу и Ленобласти и арестовал 40-летнего гражданина Узбекистана Самандра Хусинова. Сегодня ему вменяют первую часть статьи 205.2 – «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

Уголовное дело было возбуждено 28 февраля этого года, а до этого оперативники УФСИН совместно с сотрудниками Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом регионального Управления Госбезопасности, пока тот находился в колонии №7, записывали разговоры фигуранта, после чего оценку им давал уже эксперт по психолингвистике. Оперативные мероприятия вели с лета 2017 года.

Заметим, что седьмая колония – строгая, то есть для ранее судимых. Поэтому мигрантов за ее периметром минимальное число. Общее же число осужденных в этой колонии – около полутора тысяч человек. Однако, если взглянуть на процентное соотношение, например, в пятой колонии (так называемой «Металке»), уже около 25 процентов мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. (Кстати, несколько лет назад их в колонии №5 было более 50 процентов.) «Фонтанка» это к тому, что в последнее время задерживается, арестовывается и осуждается все больше лиц, так или иначе связанных с терроризмом или экстремизмом, а колонии могут стать местом, где, например, адепты ИГИЛ (запрещенной в России) способны вести пропаганду своего учения. Так, в данное время в колонии №5 содержится осужденный в 2015 году сторонник террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Салиев, а в колонии №4 некий Николаев, осужденный в Пскове за аналогичное.

Что касается арестованного Хусинова, то в начале нулевых он приехал в Петербург уже с биографией. Мужчина был осужден в Узбекистане за кражи. Вскоре он отбыл два с половиной года и в России – и вновь за кражи. В 2008 году его арестовывают за убийство своего земляка на базе отдыха в Приозерском районе Ленобласти, и Хусинов получает 9 лет колонии. Он освобождается в конце декабря 2017 года из колонии, расположенной в Невском районе на улице Латышских Стрелков, что чаще зовется «Яблоневкой». Оттуда его этапируют в Красное Село – в Центр для содержания иностранных граждан.

По данным нашего издания, после ареста 2 марта этого года его вновь поместили в Следственный изолятор на Лебедева.