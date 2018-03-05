Кадыров поднял штангу 18 раз в честь выборов и передал эстафету Полтавченко

18 раз поднял штангу в честь предстоящих выборов президента РФ глава Чечни Рамзан Кадыров. Он принял участие во флешмобе #ВыборЧемпионов180318.

Ролик чеченский политик выложил утром 5 марта в своем аккаунте в Telegram. На видео Кадыров восемнадцать раз поднимает 100-килограммовую штангу, призывая россиян прийти 18 марта на избирательные участки и сделать «правильный» выбор.

За здоровый образ жизни! За Великую и Сильную Россию! pic.twitter.com/KeVIYLRBwq — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) March 5, 2018

«Эстафету передаю дорогим БРАТЬЯМ - Председателю Госдумы Вячеславу Володину, Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, Главе КЧР Рашиду Темрезову и режиссеру Фёдору Бондарчуку. И, конечно, предлагаю принять участие в эстафете всех БРАТЬЕВ из Чеченского Республиканского Клуба «Ахмат», – говорит Кадыров.

Напомним, что во флешмобе #ВыборЧемпионов180318 уже приняли участие тульский губернатор Алексей Дюмин, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Подмосковья Алексей Воробьев, участники «Хора Турецкого». Последние во время своего концерта в Казани прямо на сцене отжались 18 раз — этот вид упражнения выбрали в основном и политики. По условиям эстафеты, вид упражнений неважен: главное число. Также участники обязательно должны передать черед другому. Так что теперь губернатор Полтавченко должен ответить.