Мертвого младенца в коробке из-под обуви нашли на юго-западе Петербурга

Жительница Приволжья родила в Петербурге мертвого ребенка и похоронила его в зарослях неподалеку от железной дороги в Петродворцовом районе. Гробом послужила обувная коробка.

Как стало известно «Фонтанке», на присыпанную землей картонную коробку наткнулись около шести вечера 4 марта в ста пятидесяти метрах от станции «Красные Зори». Внутри лежало завернутое в простыню тело новорожденной девочки. Родителей мертвого ребенка нашли в квартире на улице Пограничника Гарькавого.

41-летняя приезжая из Башкортостана рассказала, что дочь появилась на свет ранним утром 16 февраля в домашних родах, но признаков жизни не подавала. Два дня спустя вместе с 37-летним любовникам женщина увезла тело девочки подальше от дома и закопала в лесополосе рядом с железнодорожной станцией. На учете в женской консультации мать не состояла.

В причинах смерти новорожденной разбираются судмедэксперты.