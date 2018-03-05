Три лошади угорели при пожаре в конюшне на Заповедной

Три лошади погибли в результате пожара в конюшне в Приморском районе Петербурга в ночь на 5 марта.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, огнеборцев на улицу Заповедную, 49, вызвали в 03.10.

«В железобетонном сооружении, оборудованным под конюшню, в складской части происходило горение сена на площади 150 квадратных метров», – отметили в ведомстве, добавив, что на тушение пожара ушло три часа.

В конном клубе «Заповедный», куда после происшествия дозвонился корреспондент «Фонтанки», подтвердили возгорание и сообщили о гибели трех лошадей — животные угорели.

Как рассказал представитель «Заповедного», пожар, предположительно, случился в результате короткого замыкания. Погибшие кони — частные, их владельцы платили клубу за постой и уход за животными. Всего на Заповедной жили 23 лошади.