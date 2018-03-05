Чиновникам оплатят обучение в России и за границей

253 млн рублей выделят на профессиональное развитие государственных служащих из федерального бюджета в 2018 году. Программу обучения чиновников 2 марта представило министерство труда и социальной защиты РФ.

Дополнительное образование за счет казны получат почти 13,5 тысячи сотрудников 67 федеральных ведомств и иных органов власти. Больше всего на переподготовку направит Федеральная налоговая служба (4,2 тысячи человек), Судебный департамент (почти полторы тысячи служащих), Роспотребнадзор (1,2 тысячи), а также Росреестр, Федеральная служба судебных приставов и Росстат. Обучение каждого чиновника оценивается в среднем в 6,8 тысячи рублей, каждого сотрудника аппарата Верховного суда России – в 11,3 тысячи.

Для примерно тысячи государственных служащих будет организована специальная профессиональная переподготовка по информационной безопасности, защите государственной тайны и мобилизационной подготовке. Заказчиком таких программ выступает Минтруда.

Кроме того, 30 работников самого трудового ведомства планируют отправить на обучение за границу. Повышение их квалификации обойдется федеральному бюджету в 14,1 млн рублей (по 470 тысяч рублей на человека). Дополнительные средства выделят на научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение.

Для формировании программы при участии аппарата правительства России был проведен опрос органов власти. Однако из-за дефицита средств запросы ведомств были секвестированы: «Следует отметить, что выявленное в ходе указанного опроса количество гражданских служащих, планируемых к направлению на обучение, в проекте государственного заказа сокращено примерно в 3,3 раза исходя из объема бюджетных ассигнований», – отмечают в Минтруда.