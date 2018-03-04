Перестрелка - от оплеухи до Рейхстага

Задержаны подозреваемые в перестрелке на Сикейроса, закончившейся трупом. Там побеседовали представители Чечни, Дагестана и петербуржцы. «Фонтанка» узнала, как теперь пострадает правнук водрузившего флаг над Рейхстагом.

Оперативники «заказного» отдела полицейского главка и СОБР Росгвардии к вечеру 4 марта задержали во Всеволожском районе Ленобласти двоих. И обоих за кучную стрельбу, что случилась пару дней назад на севере Петербурга.

«Фонтанка» выяснила многое. И за какую сумму коммерсант может первым вмазать человеку, похожему на гангстера, и что слухи о межнациональной розни в Петербурге – чепуха. Нам удалось достичь толерантности такого уровня, что представители Чечни и петербуржцы вместе выходят против гостей из Дагестана и славян. А про Рейхстаг в 1945-м – это не шутка.

В полиции реконструировали события темного вечера 2 марта на автостоянке, что на пересечении Энгельса и Сикейроса. Там встретились шестеро. Четверо подъехали на «Шевроле», а двое на «Лексусе». Из первой иномарки вышли: Абу Давлетбаев и Аслан из Чечни, Дима и Илья из Петербурга. Из статусной – Рамазан из Дагестана и Леонид – тоже из Северной столицы. Место они выбрали, конечно, не очень лакшери, но и стрелка была забита по 500 тысячам рублей, которые, по версии Абу, им всем должен Леня.

Заметим, по нашим данным, это были деньги чисто бизнесовые, и к организованной преступности не причастные. Но Леня четверых и крепких не испугался и достаточно агрессивно заявил, что получить с него им не получится.

Тут важно заметить, что при всем вегетарианском нашем периоде, когда давно ушло в прошлое сословное неравенство братвы и кооператоров, такие, как Абу, все же не привыкли выслушивать резкости от коммерсантов. К тому же Леонид на словах не остановился.

Когда Абу высказался совсем неприлично, то тут же получил в лицо. Леню стали бить вчетвером, ногами и больно. Вот тут и пригодился Рамазан. А особенно его припасенный на всякий случай пистолет Макарова. Мужчина из Дагестана принял решение повлиять на численный перевес, и ему это удалось. Понятно, что напротив оказались не новички и отвечали ему из ТТ, но все же на месте вербальной дуэли остался неживой противник Лени – Давлетбаев и еле живой – Дмитрий Андрианов. Кусочек этой драмы вы можете посмотреть здесь.

Следственный комитет сначала подобрал 11 гильз, затем осмотрел труп, после чего попытался выяснить нюансы у Дмитрия, который был увезен в ВМА. Последнее не удалось, так как Диме мама без адвоката с чужими дядями, по его словам, разговаривать не велела. Тем не менее в «заказном» отделе сразу поняли кто и что. Дело в том, что эту компанию оперативники знают не первый год. С того еще момента, когда погибший Абу умудрился взломать банкомат в помещении на Римского-Корсакова, где располагается оперативно-разыскная часть, ответственная именно за мафиозные сообщества. За что, между прочим, тогда и сел ненадолго.

Быстро унесшим ноги на «Лексусе» Рамазану и Лене при практической стрельбе повезло больше. Они имеют ранения, но легкие. С ними их привезли в Следственный комитет, где возбуждены статьи по покушению на убийство двух и более лиц и просто убийство.

Таким образом поредели и чечено-петербургская, и дагестанско-петербургская компании. Ведь Рамазан из Дагестана задержан, а вот с Леонидом не торопятся. Не предъявишь же ему в таком винегрете тычок в зубы. Но «Фонтанка» не может закончить сюжет просто на толерантной ноте. По словам самого Рамазана Исмаилова, он правнук легендарного героя Российской Федерации Абулхакима Исмаилова, скончавшегося семь лет назад. Именно Исмаилов – участник известной всему миру постановочной съемки 2 мая 1945 года, когда необходимо было срочно передать фотографию в ТАСС. И тогда деду Рамазана помогали два бойца-славянина.

Другое дело, что 4 марта 2018 года та эпическая история вряд ли смягчит обстоятельства.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»