На Косыгина «Чижик» попал в ДТП

«Чижики» выстроились в ряд вдоль проспекта Косыгина. За три дня до официального запуска первого в России частного трамвая, его подрезал выезжающий со двора водитель.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании «ЛСР-Строй», «Чижик» попал в ДТП вечером 4 марта. По предварительной информации, виновником аварии стал легковой автомобиль. Сейчас трамвай отправили в депо, чтобы оценить масштаб повреждений.

Как рассказывают в соцсетях горожане, видевшие аварию, машинист подавал водителю сигналы, но тот, выезжая со двора 17-го дома по проспекту Косыгина, не заметил ярко-зелёный трамвай. «Выглядело достаточно странно, ибо летел он с упорством японского пилота, таранящего авианосец», – описывают произошедшее очевидцы. К вечеру, судя по фото, вдоль проспекта выстроилась очередь из трамваев.

Накануне, как рассказывают в соцсетях петербуржцы, непривычный в микрорайоне трамвай столкнулся с другой трудностью — на одном из поворотов все на том же проспекте Косыгина оказались припаркованы автомобили, которые мешали проезду «Чижика». Водителю пришлось ждать, пока их заберёт эвакуатор, чтобы ехать дальше.

Напомним, обкатка первого в России частного трамвая началась 1 марта, пассажиров в него обещают пустить до 7-го числа. Первое время он будет возить горожан от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице бесплатно. Вложения в строительство инфраструктуры и самих трамваев обошлись в 6,5 миллиардов рублей. Генподрядчик проекта — «ЛСР-строй».