На Косыгина «Чижик» попал в ДТП
«Чижики» выстроились в ряд вдоль проспекта Косыгина. За три дня до официального запуска первого в России частного трамвая, его подрезал выезжающий со двора водитель.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании «ЛСР-Строй», «Чижик» попал в ДТП вечером 4 марта. По предварительной информации, виновником аварии стал легковой автомобиль. Сейчас трамвай отправили в депо, чтобы оценить масштаб повреждений.
Как рассказывают в соцсетях горожане, видевшие аварию, машинист подавал водителю сигналы, но тот, выезжая со двора 17-го дома по проспекту Косыгина, не заметил ярко-зелёный трамвай. «Выглядело достаточно странно, ибо летел он с упорством японского пилота, таранящего авианосец», – описывают произошедшее очевидцы. К вечеру, судя по фото, вдоль проспекта выстроилась очередь из трамваев.
Накануне, как рассказывают в соцсетях петербуржцы, непривычный в микрорайоне трамвай столкнулся с другой трудностью — на одном из поворотов все на том же проспекте Косыгина оказались припаркованы автомобили, которые мешали проезду «Чижика». Водителю пришлось ждать, пока их заберёт эвакуатор, чтобы ехать дальше.
Напомним, обкатка первого в России частного трамвая началась 1 марта, пассажиров в него обещают пустить до 7-го числа. Первое время он будет возить горожан от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице бесплатно. Вложения в строительство инфраструктуры и самих трамваев обошлись в 6,5 миллиардов рублей. Генподрядчик проекта — «ЛСР-строй».
Справка:
Смольный подписал концессионное соглашение с Транспортной концессионной компанией в мае 2016 года. Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Проект получил название «Чижик», как и модель трамвая, которая будет в нем использоваться. Первые два пусковых этапа сети пройдут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. Закончить проект целиком предполагается в IV квартале 2018 года.
Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Город со своей стороны уже совершил один инвестиционный платеж в 400 млн рублей, по факту работ должен добавить еще 930 млн рублей. Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев (компании Stadler) оцениваются в 33 млрд рублей. ТКК исходит из того, что в течение 30 лет будет перевозить по 33,2 млн человек ежегодно. Если загрузка окажется меньше, город обязан выплатить субсидию за каждого несостоявшегося пассажира.