В Петербурге капитан Росгвардии зарезал бультерьера, который бросился на ребенка

Капитан Росгвардии сделал три предупредительных из травматического пистолета, а затем воткнул нож в чужого бультерьера. Полиции он объяснил причину — пес бойцовской породы напал на его жену с младенцем.

Заявка о том, что на Дунайском проспекте слышна стрельба, поступила в дежурную часть ГУ МВД около 19 часов 4 марта. На место прибыли полицейские Фрунзенского района и встретили коллегу – капитана Росгвардии, сотрудника СОБР. Рядом лежал окровавленный бультерьер.

Материал проверки зарегистрирован в 14 отделе полиции. Как рассказали «Фонтанке» в районном управлении, 35-летний сотрудник специального отряда быстрого реагирования Росгвардии вышел гулять с женой и двухмесячным ребенком. Их выход совпал с прогулкой соседей, те вышли с бультерьером.

По предварительным данным, между супружескими парами завязалась беседа, поводом к которой стала потребность соседки справить нужду прямо на улице. Словесную перепалку прервал бультерьер, который бросился на стоявшую с коляской жену капитана. Сотрудник СОБР три раза выстрелил из травматического пистолета, это охладило пса — тот отбежал в сторону. Соседи стали звонить в полицию, капитан отправил жену с ребенком домой, а сам остался.

До приезда наряда беседа на повышенных тонах продолжилась, и, по информации «Фонтанки», бультерьер снова вмешался, вцепившись мужчине в руку. Другой руки гвардейцу хватило, чтобы вытащить нож и зарезать агрессора.

Вторая сторона конфликта утверждает, что капитан первым напал на пса. Эта версия, как говорят в полиции, опровергается тремя фактами: сотрудник трезв, на его руке следы собачей челюсти, а хозяева пса пьяны.

4 марта СОБР Росгвардии праздновал свой 25-й день рождения. Дату отметили полуденной стрельбой из пушки в Петропавловской крепости.