«К-Рауту» не стали брать штурмом

Перед закрытием финского ретейлера в Петербурге было объявлено о распродаже в сети строительных гипермаркетов.

Однако, по словам очевидцев, ажиотаж хоть и наблюдался, но не был похож на кадры из американских новостей, где покупатели буквально штурмуют магазины в период распродаж.

Количество посетителей можно было бы сравнить с наплывом дачников в разгар сезона. Впрочем, найти место на парковке было весьма сложно. В то же время, стоит отметить, что, видя очереди к кассам, многие, кому не было необходимости делать серьезные закупки, просто блуждали по полуопустевшему торговому залу и выходили из магазина, ничего не купив.

О завершении сделки о продаже сети магазинов стало известно 16 февраля. Финская корпорация Kesko продала французской Leroy Merlin 12 магазинов товаров для дома и ремонта за 169 млн евро (12 млрд рублей). Сменили владельца восемь торговых точек в Петербурге, три в Москве и один в Калуге. Два магазина в Ярославле и Туле, не вошедшие в сделку, прекратят работу в течение первого полугодия 2018-го. Президент Kesko Микко Хеландер ранее объяснял уход компании с российского рынка тем, что им не удалось выйти на планируемые показатели, а попытка спасти и развить бизнес привела бы к значительным расходам.

Оборот «К-Рауты», по данным отчетности компании, вырос в 2017 году на 6%, до 184 млн евро (13 млрд рублей). Данные о прибыли не раскрывались. По итогам 2016 года по РСБУ убыток «К-Рауты» составлял до 817 млн рублей.