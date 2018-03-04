Гол Дацюка в овертайме принес СКА первую победу в плей-офф
Победой завершился для хоккейного клуба СКА первый матч первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали» 4 марта в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли в овертайме со счётом 4:3.
Голы у СКА забили Илья Ковальчук (12 минута матча), Вячеслав Войнов (47), Вадим Шипачев (57) и Павел Дацюк (67, гол в овертайме).
У «Северстали» отличились Дмитрий Кагарлицкий (26), Игорь Гераськин (35) и Олег Яшин (60).
Второй матч серии пройдёт 5 марта также в Петербурге. Напомним, в следующий раунд выйдет команда, первой выигравшая четыре матча.