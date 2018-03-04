Путин: Россия никогда не выдаст обвиняемых во вмешательстве в выборы в США
Владимир Путин заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не выдаст США своих граждан, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы.
Об этом президент России заявил в интервью NBC News — очередной отрывок телеканал опубликовал 4 марта. «Никогда. Россия вообще никогда не выдает своих граждан кому-либо, так же, как и США», — заявил Путин в ответ на соответствующий вопрос журналистки Мегин Келли. Интересно, что президент не стал отрицать — к вмешательству в выборы могли иметь отношение граждане России, но они, по словам Путина, не представляли официальные российские власти.
«Я знаю, что они не представляли российское государство и российские власти. А что они делали конкретно, я понятия не имею. Если они даже сделали что-то, то, может быть, это американские коллеги об этом рассказывают», — заявил Владимир Путин. И добавил, что коллегам из США стоит общаться не с прессой, а с российскими властями.
Справка:
Спецпрокурор США Роберт Мюллер 16 февраля предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье «Сговор против США» и «Мошенничество», говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.
Евгения Пригожина связывают с созданием «фабрики троллей». О том, как дислоцирующаяся в Петербурге подпольная организация участвовала в американской президентской кампании, в октябре 2017 года рассказал в своем расследовании РБК. По данным издания, «тролли» публиковали в Сети по тысяче материалов в неделю о расовых проблемах, отделении Техаса, легализации оружия и ЛГБТ.
В ноябре прошлого года Пригожин опроверг свою причастность и к «фабрике», и ко вмешательству в американские выборы.