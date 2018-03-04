Путин: Россия никогда не выдаст обвиняемых во вмешательстве в выборы в США

Владимир Путин заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не выдаст США своих граждан, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы.

Об этом президент России заявил в интервью NBC News — очередной отрывок телеканал опубликовал 4 марта. «Никогда. Россия вообще никогда не выдает своих граждан кому-либо, так же, как и США», — заявил Путин в ответ на соответствующий вопрос журналистки Мегин Келли. Интересно, что президент не стал отрицать — к вмешательству в выборы могли иметь отношение граждане России, но они, по словам Путина, не представляли официальные российские власти.

«Я знаю, что они не представляли российское государство и российские власти. А что они делали конкретно, я понятия не имею. Если они даже сделали что-то, то, может быть, это американские коллеги об этом рассказывают», — заявил Владимир Путин. И добавил, что коллегам из США стоит общаться не с прессой, а с российскими властями.