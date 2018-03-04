Под «Мостом глупости» застряла 141-я «Газель»

Первая после интервью «Фонтанки» с мостом «Газель» застряла под виадуком на Софийской улице в Петербурге вечером 4 марта.

Грузовая машина, 141-я по счёту, которая застряла под «Мостом глупости» на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, отмечена постом в Twitter, который ведётся от лица моста. «Скучали по мне?» – спрашивает автор микроблога и отмечает наше издание и коллег из «Водителя Петербурга».

Напомним, после юбилейной 140-й «Газели» «Фонтанка» взяла интервью у моста. Несмотря на предупреждающую надпись «Газель не проедет», под ним регулярно застревают грузовые автомобили. После публикации обследовать его состояние поехали сотрудники «Мостотреста». Разрушений конструкции выявлено не было.