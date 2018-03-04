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04.03.2018 10:00

Православное строительство: новый храм в Шушарах

Православное строительство: новый храм в Шушарах
ООО «СК «Дальпитерстрой»

В микрорайоне Шушары построили деревянный храм-часовню Николая Угодника. Храм в честь покровителя мореплавателей возведен при поддержке главного застройщика микрорайона – СК «Дальпитерстрой». В Рождество там прошла первая служба. Маленький храм посетили около полусотни прихожан. 

Рядом достраивается еще одно деревянное здание: воскресная школа и пекарня. Настоятель храма Александр Иванов надеется, что первый хлеб успеют испечь на пасху. 

На кадастровом учете здание храма пока не стоит и адреса не имеет. По словам представителя ГАСН Евгения Харченко, строение — временное, разрешения на него не требуется. 

Когда все строительные работы завершатся, в храмовом комплексе будут проводить евангельские чтения, чаепития и встречи прихожан.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»


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ООО «СК «Дальпитерстрой»
04.03.2018 10:00

Православное строительство: новый храм в Шушарах

В микрорайоне Шушары построили деревянный храм-часовню Николая Угодника. Храм в честь покровителя мореплавателей возведен при поддержке главного застройщика микрорайона – СК «Дальпитерстрой»
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