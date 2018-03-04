Православное строительство: новый храм в Шушарах

В микрорайоне Шушары построили деревянный храм-часовню Николая Угодника. Храм в честь покровителя мореплавателей возведен при поддержке главного застройщика микрорайона – СК «Дальпитерстрой». В Рождество там прошла первая служба. Маленький храм посетили около полусотни прихожан.

Рядом достраивается еще одно деревянное здание: воскресная школа и пекарня. Настоятель храма Александр Иванов надеется, что первый хлеб успеют испечь на пасху.

На кадастровом учете здание храма пока не стоит и адреса не имеет. По словам представителя ГАСН Евгения Харченко, строение — временное, разрешения на него не требуется.

Когда все строительные работы завершатся, в храмовом комплексе будут проводить евангельские чтения, чаепития и встречи прихожан.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»