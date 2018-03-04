На матче СКА-«Северсталь» шайба попала в болельщика

На матче первого раунда плей-офф КХЛ СКА-«Северсталь», который проходит 4 марта в Петербурге, шайба, брошенная одним из игроков, попала в болельщика.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», инцидент произошел во втором периоде. Пострадавшему сразу же оказали помощь врачи хоккейного клуба СКА. Ему приложили лёд к голове, куда и попала шайба. После этого он покинул трибуны в сопровождении медиков. Через несколько минут пострадавший болельщик вернулся на свое место без видимых повреждений. Шайбу на память об инциденте ему не отдали.

Напомним, СКА и «Северсталь» проводят первый матч первого раунда плей-офф КХЛ. Счет пока не в пользу петербуржцев — 1:2.