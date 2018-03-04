Из Канкуна в Москву самолёт опаздывает на 16 часов

Борт компании «Северный ветер» не сможет вылететь из Канкуна в Москву в ближайшие 16 часов.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС 4 марта. Причины задержки пока неизвестны. Борт 5316 компании «Северный ветер» по расписанию должен был вылететь в 11:50 по мексиканскому времени, однако пассажиров предупредили, что вовремя самолёт не взлетит. Информацию о задержке на 16 часов СМИ подтвердили представители туроператора «Пегас Туристик».

Напомним, 17 января рейс «России» из Канкуна задержался больше чем на сутки — сперва на самолёт должны были посадить депортируемых в Ереван граждан Армении, затем у руководства аэропорта закончился рабочий день, и борт не мог получить разрешение на вылет.