ООН: За последние недели в Восточной Гуте погибли около 600 человек

С 18 февраля в районе Восточная Гута в Сирии погибли около 600 человек, еще более 2 тысяч получили ранения.

Как передает 4 марта CBC, об этом заявил координатор гуманитарной помощи ООН по сирийскому кризису Панос Моумцис. «Вместо долгожданной передышки, мы видимо все больше боев, больше смертей, больше сообщений о голоде и госпиталях под обстрелом. Массовое наказание гражданских попросту неприемлемо», – подчеркнул он. И добавил, что принятие резолюции 2401 ООН о прекращении огня пока на ситуацию практически не повлияло.

По данным Моумциса, с декабря 2017-го регион покинули около 385 тыс. человек.