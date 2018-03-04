ООН: За последние недели в Восточной Гуте погибли около 600 человек
С 18 февраля в районе Восточная Гута в Сирии погибли около 600 человек, еще более 2 тысяч получили ранения.
Как передает 4 марта CBC, об этом заявил координатор гуманитарной помощи ООН по сирийскому кризису Панос Моумцис. «Вместо долгожданной передышки, мы видимо все больше боев, больше смертей, больше сообщений о голоде и госпиталях под обстрелом. Массовое наказание гражданских попросту неприемлемо», – подчеркнул он. И добавил, что принятие резолюции 2401 ООН о прекращении огня пока на ситуацию практически не повлияло.
По данным Моумциса, с декабря 2017-го регион покинули около 385 тыс. человек.
Справка:
Напомним, резолюция 2401 ООН призывает стороны конфликта немедленно установить гуманитарную паузу на территории Сирии как минимум на 30 дней для доставки гуманитарной помощи и услуг, а также эвакуации тяжелобольных и раненых. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ИГИЛ, «Аль-Каиды» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в России) и других связанных с ними группировок и лиц.