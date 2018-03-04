«Амкар» извинился за слова своего бывшего игрока о «Зените»

Алексей Попов, который после матча «Зенита» с «Амкаром» в Петербурге нелестно отозвался о команде с берегов Невы, вынудил клуб, в котором раньше играл, извиняться перед болельщиками.

4 марта, на следующий день после матча между петербургской и пермской командами, на официальной странице «Амкара» в соцсети «ВКонтакте» появились извинения в адрес болельщиков Северной столицы. «Во время матча «Зенит» – «Амкар» бывший футболист нашей команды Алексей Попов на своей странице в одной из социальных сетей позволил себе откровенное хамство в адрес наших соперников. Мы считаем подобные вещи недопустимыми – и для болельщиков, и, тем более, для людей, имевших отношение к нашей футбольной семье», – сообщается на странице клуба 4 марта.

Претензии Попова к клубу были вызваны недовольством игроков «Зенита» двумя красными карточками, показанными судьей. «Я не знаю, что говорить о бомжах. Они реально бомжи, надеюсь, они вылетят из Европы, там они себя так не ведут», – считает бывший амкаровец.

«Мы убедительно просим любителей футбола не ассоциировать «Амкар» с хамством и непрофессионализмом Алексея Попова», – просят представители клуба.

Позже Попов дал интервью изданию Sport24, в котором он назвал своё высказывание констатацией факта.

Напомним, игра завершилась нулевой ничьей. Во втором тайме судья Владимир Сельдяков удалил двух игроков «Зенита» — Александра Ерохина и Доменико Кришито и футболиста «Амкара» Николая Зайцева. Тренер «Зенита» Роберто Манчини назвал работу судьи катастрофой. Болельщики петербургской команды также невысоко оценили труд арбитра — и выразили свое мнение, кидая все, что под руку попало, на поле — от кусков пиццы до жидкого мыла. За это «Зениту» грозит разбирательство в Контрольно-дисциплинарном комитете РФС.

Алексей Попов — бывший капитан «Амкара», в составе команды провёл больше 400 матчей. Он завершил карьеру в 2013 году.