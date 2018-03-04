Ксении Собчак «отомстили» за Жириновского

Ксению Собчак облили водой на дне рождения Михаила Горбачева.

Об этом 4 марта сообщила она сама в своем Twitter. «Только что на меня напал человек. Толкнул – я упала, облил чем-то с криком «Это за Жириновского». Вызвали милицию», – пишет Собчак. Видимо, немного нервничая, поскольку даже забывает, что милиции в России больше нет, только полиция.

Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.

Руководитель ее избирательного штаба Тимур Валеев уточнил, что нападавшего быстро догнали сотрудники полиции — оказалось, что за Жириновского решил заступиться личный помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. При этом сама Собчак уверяет, что полицейские никого не догоняли и даже до сих пор не приехали, а задержали хулигана личные охранники Горбачева. Валеев сообщает имя и фамилию нападавшего – Алан Дзуцев. И публикует его фото.

Интересно, что в соцсетях легко найти и фото Дзуцева с Владимиром Жириновским – правда, почти 2 года назад – 26 июля 2016 года. Снимок подписан "все решили, конфликт исчерпан", однако о каком именно конфликте идет речь – неясно.

Напомним, 28 февраля во время дебатов на телеканале «Россия-1» Ксения Собчак не выдержала оскорблений в свой адрес со стороны Жириновского и вылила на него воду из стакана. Политик ответил нецензурной бранью. Позже представители партии ЛДПР обвинили Собчак в историческом плагиате, вспомнив, как сам Жириновский в 1995 году во время программы «Один на Один» облил соком Бориса Немцова.