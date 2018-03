Ракетные эсминцы США покидают Черное море

Ракетный эсминец США USS Carney после 14 дней похода покинул акваторию Черного моря. Об этом пишет 4 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на данные порталов, которые публикуют фотографии прохождения кораблей через пролив Босфор. Согласно информации этих порталов, эсминец заходил в болгарский порт Варна. Ранее, 28 февраля, Черное море покинул эсминец США USS Ross, который пробыл в акватории 12 дней и заходил в румынский порт Констанца.

Rota based #USSCarney on its 5th patrol in support of regional allies: @USNavyEurope Arleigh-Burke class AEGIS guided missile destroyer USS Carney departs BlackSea after 14days (DDG64 visited Varna 8 days ago) & transits Mediterranean-bound Bosphorus 06:00Z #steadypresence pic.twitter.com/WVOdwq8LwN