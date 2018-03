В Израиле неизвестный на джипе наехал на двух солдат и полицейского

В израильском городе Акко водитель внедорожника сознательно наехал на двух военнослужащих и одного полицейского.

Как сообщает 4 марта газета Haaretz, жизни пострадавших ничего не угрожает, они госпитализированы. По данным издания, неизвестный сначала наехал на полицейского у городского рынка. Тот пытался открыть стрельбу, однако водитель быстро уехал в сторону железнодорожного вокзала, где наехал на двоих солдат. Тогда по нему открыли огонь, сейчас он госпитализирован в критическом состоянии. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и мотивы нападавшего.

Graphic CCTV footage of Acco suspected car ramming attack in which a border policeman and two others were injured. pic.twitter.com/zcy7ainLdx