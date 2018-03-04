Из-за снегопада в Брянске из Петербурга не вылетел самолёт

Компания S7 отменила вылет рейса из Петербурга в Брянск из-за плохой погоды в аэропорту прилета.

Как сообщили «Фонтанке» в аэропорту Брянска, с ночи 4 марта в городе сильный снегопад. Из-за этого рейс, который должен был вылететь из Пулково в восемь утра, сначала задержали на несколько часов, до двух часов дня, а потом и вовсе отменили. Этот же борт должен был везти пассажиров обратно из Брянска. По этому направлению у компании S7 летает самолёт Е170, его вместимость — 70-78 пассажиров.