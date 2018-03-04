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04.03.2018 13:53

Гребенщиков "сильно простудился", информация о проблемах с сердцем не подтверждается

На официальной странице Бориса Гребенщикова в социальной сети "ВКонтакте" появился официальный комментарий к распространенной в СМИ информации о госпитализации музыканта.

"Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию канала "Санкт-Петербург" о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это – ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!" – говорится в сообщении.

 

Напомним, директор группы "Аквариум" в разговоре с "Фонтанкой" попросил журналистов быть солидарными с группой и не выяснять подробности случившегося с Борисом Гребенщиковым. В СМИ ранее появилась информация о госпитализации музыканта из-за проблем с сердцем или воспаления легких.


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