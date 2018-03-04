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Общество
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04.03.2018 13:54

Как попасть под автодозвон

«Администрацией выявлено правонарушение» – телефонные звонки с таким предупреждением сегодня получают больше трехсот петербуржцев. Робот автоматически совершает по несколько десятков вызовов в день, предлагая явиться к чиновникам для составления протокола.
Как попасть под автодозвон
PressFoto/YAYMICRO/@LIZARD

Телефонное воздействие Смольный проводит в качестве меры по профилактике правонарушений. Пока, в порядке эксперимента, только в Петроградском и Красногвардейском районах. Делается это с благородными намерениями пресечь незаконную расклейку объявлений, в том числе с предложением сексуальных услуг. Но мысли, что в них может быть указан телефон непричастного гражданина, чиновники не допускают.

Малоохтинские проблемы

Ранним утром меня разбудил телефонный звонок: «Администрацией Красногвардейского района выявлено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 37.1 городского закона...». Для составления протокола предлагалось явиться в кабинет 310.

Предположение, что это чья-то шутка, не оправдалось: через несколько минут робот уже с другого номера позвонил повторно, потом – в третий раз и так далее.

Указанная статья предусматривает наказание за размещение объявления вне специально отведенных мест. По справочнику нашел и телефон указанной комнаты (в сообщении автоинформатора он отсутствовал). Наталья Быкова, представившаяся как оператор ЭВМ, любезно «пробила» мой городской номер и уведомила, что на двери дома 25 по Новочеркасскому проспекту было обнаружено объявление о продаже участка для рыбалки. Для решения вопроса она предложила позвонить в муниципальную администрацию «Малая Охта».

Признаюсь, что никогда не имел загородной недвижимости и не занимался ее продажей. Равно как за последние два десятилетия не появлялся на Малой Охте. Почему-то сразу вспомнился эпизод советского детектива «Гонки по вертикали»: рецидивист Батон напакостил следователю Тихонову, разместив его телефон в объявлении о продаже легавого щенка по кличке Стас. Но вероятность ошибки или вредительства ответственный сотрудник местной администрации – специалист I категории Александр Чистяков даже не рассматривал: «Мы понятия не имеем, кто разместил объявление. Разделять, кто умышленно, а кто нет, вешает объявления, мы не можем». Мою вину, по его словам, администрация «уже доказала самим наличием телефона на стене».

Единственным способом решения проблемы (отключения прозвонки) г-н Чистяков назвал мою «явку с повинной». То есть мне предлагалось приехать, подписать протокол и заплатить штраф. Потом, по словам муниципального служащего, я мог жаловаться в административную комиссию района и даже в суд. «Выше право не приходить. Но пока не оплатите штраф, с автодозвона вас никто не снимет», – констатировал Александр Чистяков. На мое предположение, что с таким же успехом я могу развесить объявление с его личным телефоном, чиновник ответил, что и в этом случае платить штраф придется тоже мне.

Пояснить, кто выносит постановление об административном правонарушении, г-н Чистяков не смог. Хотя по закону право принимать решение о признании гражданина виновным во вменяемом мне деянии и назначении наказания (штрафа в сумме от тысячи до пяти) делегировано исключительно тем самым районным административным комиссиям. Но, по словам муниципального служащего, мне в нее идти не надо. Штраф, судя по всему, предлагалось заплатить лично чиновнику. 

Смольнинский круговорот

В районной администрации также не предложили разумных вариантов выхода из создавшегося положения. Начальник отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности Виктор Усанов, просивший обращаться к нему «товарищ», презюмировал мою вину – мне нужно было к нему приехать и подписать протокол. По его словам, такой порядок предусмотрен неким правовым актом, назвать который по телефону «товарищ» в категорической форме отказался.

Самым разумным среди чиновников оказался советник председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Иван Краснов: «Решение об автоинформировании принимается специальной комиссией, действующей в комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Вероятность попадания случайного, не ведущего противоправной деятельности абонента под так называемый «автодозвон», в моем понимании, очень невелика. Ведь комиссия должна сначала уведомить абонента о совершаемом им правонарушении, предложить ему его устранить, явиться для оформления протокола и так далее. Перед этим, очевидно, комиссия должна убедиться в том, что данный конкретный номер действительно используется в каких-то дурных целях. Если абонент считает, что автоинформирование к нему применено неправомерно, он, разумеется, может обратиться в указанную комиссию», – пояснил Иван Краснов.

Однако в комитете по печати заявили, что лишь рассматривают материалы, поступающие от уполномоченных органов. Такими являются комитет по вопросам законности и районные администрации. «Для прекращения адресного автоинформирования абоненту необходимо предоставить фотоматериалы, подтверждающие факт устранения нарушения, в уполномоченный орган, направивший заявление», – говорит заместитель руководителя комитета по печати Андрей Крусь. По его утверждению, в настоящее время на автоинформировании находится 331 телефонный номер.

Фактически круг замкнулся. Но теперь от меня не требовали штраф, а предлагалось найти место, где якобы висело объявление, сорвать его, сфотографировать пустую стенку и отнести эти материалы товарищу Усанову. Необходимость совершения указанных Иваном Красновым контрольных звонков, которые бы легко позволили отделить настоящих правонарушителей от невиновных лиц, муниципальные и районные чиновники отрицали: «У нас только за прошлую неделю составлено более ста таких протоколов. Представляете, если бы мы по каждому номеру звонили и спрашивали?» – уверяет Александр Чистяков.

Всего за четыре дня робот сделал по моему номеру больше двухсот вызовов. Звонки продолжались с раннего утра до позднего вечера, в выходные дни и в установленные тем же городским законом «часы тишины». В таком «информировании» Александр Чистяков вообще не видит нарушения прав абонента. 

Первым, кто признал эту ситуацию ненормальной, оказался заместитель главы администрации Красногвардейского района Виталий Ярославлев. Через час после конструктивного диалога с ним автоинформирование прекратилось.

Хотели как лучше...

Сторонником системы автодозвона является лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански: «С интервалом в несколько минут дозванивается робот, который говорит о незаконном указании номера в объявлении. Предлагается объявиться и заплатить штраф, иначе дозвон будет работать бесконечно. И это правильно». 

В то же время, по его словам, перед включением автоинформатора должностное лицо обязано сделать звонок на указанный в объявлении номер: «Если человек ничего не размещал, ему надо прийти в комитет по печати. Такие проблемы, конечно, есть, мы существующую систему постоянно критикуем. Мне, как наблюдателю, тоже каждые выборы аккурат в 20 часов включают автодозвон. Подозреваю, что и 18 марта так же «напакостят», – полагает Красимир Врански.

Отчасти проблема заложена в самой системе – действующее положение, утвержденное комитетом по печати, опять же исключает непричастность пользователя телефонного номера к размещенному объявлению. Более того, адресное автоинформирование является мерой по «профилактике правонарушений», хотя регулирующим эту деятельность Смольного городским законом она не предусмотрена.

В моей ситуации есть несколько сомнительных обстоятельств. Судя по всему, было всего одно объявление. Причем на доме, в котором находится сама муниципальная администрация «Малая Охта» (25 по Новочеркасскому проспекту). Никто из желающих купить участок мне ни разу не звонил. 

Законность действий чиновников в ближайшее время, надеюсь, оценят прокуратура и руководители соответствующих служб. Ведь федеральный закон не допускает намеренного причинения вреда даже нарушителям, а деятельность по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге «основывается на принципах соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, законности, демократизма, гласности, гуманности». Но напоминание о презумпции невиновности товарищ Усанов расценил как «наезд»...

Павел Нетупский, специально для "Фонтанки.ру"


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