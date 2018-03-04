Директор «Аквариума» призвал не узнавать подробности случившегося с Гребенщиковым, а лучше помолиться за него

Директор группы «Аквариум» Максим Ландэ в разговоре с «Фонтанкой» 4 марта попросил журналистов быть солидарными с группой и не выяснять подробности случившегося с Борисом Гребенщиковым. «Это дурная привычка, лучше пусть горожане сходят в храм или в другое место, в зависимости от своих взглядов, и помолятся за музыканта. К чему узнавать эти детали, даже если заболевший человек — Борис Гребенщиков?»

Ландэ добавил: «Хочу передать через ваше СМИ такое заявление: «Мы живем в Петербурге, давайте будет уважать друг друга. А делать новости из чьей-то болезни давайте не будем».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о госпитализации в Петербурге Бориса Гребенщикова.