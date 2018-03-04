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04.03.2018 13:34

Директор «Аквариума» призвал не узнавать подробности случившегося с Гребенщиковым, а лучше помолиться за него

Директор группы «Аквариум» Максим Ландэ в разговоре с «Фонтанкой» 4 марта попросил журналистов быть солидарными с группой и не выяснять подробности случившегося с Борисом Гребенщиковым. «Это дурная привычка, лучше пусть горожане сходят в храм или в другое место, в зависимости от своих взглядов, и помолятся за музыканта. К чему узнавать эти детали, даже если заболевший человек — Борис Гребенщиков?»

Ландэ добавил: «Хочу передать через ваше СМИ такое заявление: «Мы живем в Петербурге, давайте будет уважать друг друга. А делать новости из чьей-то болезни давайте не будем».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о госпитализации в Петербурге Бориса Гребенщикова.

Справка:

Борис Гребенщиков — один из родоначальников «русского рока», лидер созданной в 1972 году группы «Аквариум». Он родился в 1953 году в Ленинграде, окончил факультет прикладной математики Ленинградского университета.


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