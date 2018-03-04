СМИ: Госпитализирован Борис Гребенщиков

Лидер группы «Аквариум» попал в больницу. Как пишет 4 марта телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на свой источник, причиной для госпитализации стали проблемы с сердцем, которые возникли после проведенного ранее шунтирования.

Источник издания уточняет, что «ситуация носит серьезный характер». Художник из группы "Митьки" Виктор Тихомиров сообщил "Фонтанке", что, по его информации, причина для госпитализации — воспаление легких. По словам Тихомирова, в больницу Гребенщикова увезли в пятницу. Отметим, на 16 марта намечено ближайшее выступление в Петербурге, в Москве Гребенщиков собирался выступить 18 марта. Об отмене концертов на официальном сайте группы «Аквариум» ничего не сообщается.

Борис Гребенщиков — один из родоначальников «русского рока», лидер созданной в 1972 году группы «Аквариум». Он родился в 1953 году в Ленинграде, окончил факультет прикладной математики Ленинградского университета.