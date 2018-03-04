Волонтёрам штаба Собчак не смогли придумать статью за надпись на льду Фонтанки про Путина

Девять человек доставили в 78-й отдел полиции Центрального района Петербурга после того, как ночью на льду Фонтанки появилась надпись, осуждающая президента России Владимира Путина.

Как рассказала «Фонтанке» координатор предвыборного штаба Ксении Собчак Наталья Грязневич, ночью 4 марта к молодым людям, которые стояли в двухстах метрах от надписи рядом с мостом Белинского, подошёл сотрудник полиции. Волонтерам предъявили оскорбление президента и увезли в отдел. Семерых отпустили сразу, а ещё двое вышли только к восьми утра 4 марта. Как объясняют активисты, протокол на них так и не был составлен, так как подходящей для подобной надписи квалификации в полиции не нашли. Однако молодым людям пришлось подписать обязательство о явке. Сам момент задержания попал на видео.

Что касается самой надписи, то, по словам Грязневич, она была стёрта через 15 минут после появления.